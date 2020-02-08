https://static.news.ru/photo/5a0b3288-4a68-11ea-ab1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи имиджборда «Двач» нашли настоящего автора поста, написавшего об убийстве более 10 пациентов путём отключения им аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Под подозрением оказался сотрудник пермской Городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга 26-летний Сергей Калинин.

Ранее мужчина указал на одном из форумов своё имя и почту, намекнув, что у него есть оружие. Ещё на одном форуме знакомств он заявил, что работает анестезиологом.

Кроме того, администратор «Двача» подтвердил, что локации IP-адресов, с которых писал подозреваемый, совпадают.

Информацию о том, что медбрат-анестезиолог убивает своих пациентов, отключая им аппарат искусственной вентиляции лёгких, опубликовало издание readovka.ru. Анестезиолог там хвастал, что убил таким образом уже более 10 пациентов, при этом он выложил фото бейджа со своим именем и фамилией.

Как ранее писал NEWS.ru, медбрат из кировского госпиталя для ветеранов Сергей Вольф, которого заподозрили в убийстве более 10 пациентов, записал видеообращение. Он потребовал найти и наказать тех, кто оклеветал его.