Обвиняемым в хищениях на миллиард рублей бизнесменам вынесли приговор

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Щербинский суд Москвы вынес приговор в отношении предпринимателей Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева в рамках уголовного дела о хищениях на сумму около 1 млрд рублей при реконструкции и строительстве объектов Министерства обороны РФ.

Об этом пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова рассказала ТАСС. Ошакбаев и Караханов получили 4 года и 8 лет колонии соответственно. Бизнесменов признали виновными в совершении трёх преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, Караханов признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. Суд обязал его выплатить штраф в размере полуторократной суммы взятки — 6 789 033 рубля.

Также обоим предпринимателям запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Защита Ошакбаева и Караханова может обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

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