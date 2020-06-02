Обвиняемым в хищениях на миллиард рублей бизнесменам вынесли приговор

Щербинский суд Москвы вынес приговор в отношении предпринимателей Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева в рамках уголовного дела о хищениях на сумму около 1 млрд рублей при реконструкции и строительстве объектов Министерства обороны РФ.
Об этом пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова
Также обоим предпринимателям запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Защита Ошакбаева и Караханова может обжаловать приговор в апелляционной инстанции.
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