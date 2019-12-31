https://static.news.ru/photo/46e6b540-2bc5-11ea-8901-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Чапаров Фото: stavropol.sledcom.ru

Житель Ставропольского края, который облил трёх девушек кислотой в Будённовске в 2017 году, признан судом виновным в преступлении и приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как передаёт ТАСС, Шамиля Чапарова признали виновным в умышленном причинении ущерба здоровью всех степеней тяжести — лёгкого, средней тяжести и тяжёлого. Следствие и суд достоверно установили, что 20 июня 2017 года мужчина без причины плеснул кислотой в лицо 15-летней девушке, а через три дня облил тем же самым веществом ещё двух девушек 15 и 16 лет. Жертвы Чапарова получили ожоги разной степени тяжести.

Как информировал NEWS.ru, в начале декабря в Ставрополье не привитый от кори ребёнок подхватил это заболевание и заразил им ещё шесть человек.