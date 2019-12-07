https://static.news.ru/photo/fb1e7106-1905-11ea-aee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Семилетний ребёнок, не привитый от кори, заразил этим заболеванием шестерых человек в Ставропольском крае.

Инцидент произошёл в Невинномысске. Прививка ребёнку не была сделана из-за отказа родителей. Вспышка заболевания привела к обострению эпидемиологической обстановки по кори в городе, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что вакцинация является единственной мерой защиты от кори. Прививки от этого заболевания необходимо делать как детям, так и взрослым.

Ранее News.ru писал, что о вспышке заболеваемости корью во всём мире предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Согласно её данным, в 2018 году жертвами болезни стали свыше 140 тысяч человек, что на 20 тысяч превышает показатель 2017 года. Большинство умерших составляют дети в возрасте до пяти лет.