Фото: Сергей Булкин/News.ru

Семилетний ребёнок, не привитый от кори, заразил этим заболеванием шестерых человек в Ставропольском крае.  

Инцидент произошёл в Невинномысске. Прививка ребёнку не была сделана из-за отказа родителей.  Вспышка заболевания привела к обострению эпидемиологической обстановки по кори в городе, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что вакцинация является единственной мерой защиты от кори. Прививки от этого заболевания необходимо делать как детям, так и взрослым.

Ранее News.ru писал, что о вспышке заболеваемости корью во всём мире предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Согласно её данным, в 2018 году жертвами болезни стали свыше 140 тысяч человек, что на 20 тысяч превышает показатель 2017 года. Большинство умерших составляют дети в возрасте до пяти лет.

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