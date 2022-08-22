Норильский душитель покончил с собой в здании СКР

23-летний Азамат Чеджемов, на днях задержанный в Норильске за нападение на женщин, покончил жизнь самоубийством, сообщает Telegram-канал 112. Это произошло на территории здания Следственного комитета, в ходе следственных мероприятий с подозреваемым.

Известно, что преступник был задержан правоохранительными органами за нападением на женщин. 22 августа СК показывал видео его допроса после задержания — подозреваемый напал на двух женщин 55 и 44 лет в Норильске сначала в районе улицы Металлургов, а затем на улице Нансена и попытался их задушить.

Одну из пострадавших госпитализировали, другая была отпущена домой после осмотра врачами.