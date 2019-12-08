https://static.news.ru/photo/06212b24-19d4-11ea-a074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

38-летний россиянин, пытавшийся попасть в РФ из Эстонии по пешеходному мосту «Дружба», был задержан на пограничном пункте пропуска «Ивангород — Нарва». Пограничники обнаружили, что к ноутбуку мужчины скотчем были примотаны четыре пакета кокаина общей массой 975 грамм.

Как передаёт региональное издание 47news.ru, россиянин проживал в эстонском городе Кохтла-Ярве и имеет вид на жительство в прибалтийской стране. В операции по задержанию участвовали сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ России, оперативники отдела по контролю оборота наркотиков полицейского Главка и Управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России. Издание отмечает, что о попытке пронести наркотики было известно заранее по оперативной информации Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Задержанному предъявили обвинение по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Как ранее сообщал News.ru, сотрудники ФСБ России и КГБ Белоруссии задержали в Новгородской и Ленинградской областях членов международной преступной группы, которая занималась контрабандой оружия и наркотиков.