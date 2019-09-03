https://static.news.ru/photo/9ca837e8-ce63-11e9-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Коптевский суд в Москве приговорил к тюремным срокам троих участников преступной группы за незаконную легализацию пребывания на территории РФ тысячи мигрантов.

Об этом сообщается в поступившем в редакцию News.ru пресс-релизе ФСБ. Силовое ведомство выявило и пресекло деятельность преступной группы, занимающейся легализацией проживания мигрантов на территории Московского региона. Члены группировки были признаны виновными в совершении преступлений, описанных в части 2 статьи 322 УК РФ. Суд постановил назначить гражданину Таджикистана Ахматову наказание в виде лишения свободы на срок два года, гражданам РФ Алиеву и Багдасарян — три года условно.

Как ранее передавал News.ru, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 11 годам тюрьмы жителя Ставрополья Саида Маматханова. Он собирался вступить в запрещённую на территории РФ террористическую организацию «ИГ» (Исламское государство).