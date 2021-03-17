Мошенники начали обманывать россиян при помощи бесплатной лотереи

https://static.news.ru/photo/09f0d9ca-3365-11ea-8bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мошенники придумали новую схему обмана российских граждан при помощи электронных писем и обещаний финансовой выгоды. Теперь они называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают потенциальной жертве бесплатный билет. Об этом рассказывает РИА Новости.

Согласно задуманному сценарию, выигрыш якобы должен поступить на банковскую карту гражданина, её номер следует указать на специальном мошенническом сайте. В качестве отправителя «писем счастья», обещающих денежные выигрыши, значится некое «ОАО Гослото». Никаких данных о ней интернет-поисковики не выдают. При этом в самом тексте письма компания уже представляется организацией «Русское лото». Сообщения мошеннического характера приходят с адресов [email protected], [email protected] и [email protected]

В тексте письма говорится, что «Русское лото» в честь юбилея дарит бесплатный лотерейный билет и обещает крупные выигрыши — от нескольких десятков до нескольких миллионов рублей.

Проверьте билет, чтобы не yпустить свой выигрыш! Получить бесплатный билет здесь, — говорится в тексте такого письма.

В компании «Столото», крупнейшем распространителе лотерейных билетов в стране, рассказали, что в Интернете существует несколько тысяч мошеннических сайтов, замаскированных под гослотереи. В компании посоветовали проверять адреса, с которых приходят письма определённого содержания и игнорировать сомнительные отправления.

При этом эксперты отмечают, что любые сайты, где замешана передача данных, являются очень лёгкой схемой для мошенников. Подобные махинации не требуют высоких издержек, а информация может разослана большому количеству возможных жертв.

Ранее сообщалось, что российские злоумышленники освоили новый вид мошенничества. Теперь они совершают повторные звонки и в беседе с потенциальной жертвой ссылаются на их предыдущий разговор. Об этом писал NEWS.ru.