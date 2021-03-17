Мошенники начали обманывать россиян при помощи бесплатной лотереи

Мошенники придумали новую схему обмана российских граждан при помощи электронных писем и обещаний финансовой выгоды. Теперь они называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают потенциальной жертве бесплатный билет. Об этом рассказывает РИА Новости.
Согласно задуманному сценарию, выигрыш якобы
В тексте письма говорится, что «Русское лото» в честь юбилея дарит бесплатный лотерейный билет и обещает крупные выигрыши — от нескольких десятков до нескольких миллионов рублей.
Проверьте билет, чтобы не yпустить свой выигрыш! Получить бесплатный билет здесь, — говорится в тексте такого письма.
В компании «Столото», крупнейшем распространителе лотерейных билетов в стране, рассказали, что в Интернете существует несколько тысяч мошеннических сайтов, замаскированных под гослотереи. В компании посоветовали проверять адреса, с которых приходят письма определённого содержания и игнорировать сомнительные отправления.
При этом эксперты отмечают, что любые сайты, где замешана передача данных, являются очень лёгкой схемой для мошенников. Подобные махинации не требуют высоких издержек, а информация может разослана большому количеству возможных жертв.
Ранее сообщалось, что российские злоумышленники освоили новый вид мошенничества. Теперь они совершают повторные звонки и в беседе с потенциальной жертвой ссылаются на их предыдущий разговор. Об этом писал NEWS.ru.