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Обманувшие пенсионерку на 500 тысяч рублей мигранты расплакались

16:03, 28 сентября 2021
Обманувшие пенсионерку на 500 тысяч рублей мигранты расплакались Фото: Кадр из оперативного видео
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Полиция задержала мигрантов, обманувших пенсионерку. Они обещали ей отремонтировать крышу. Вместо этого женщина лишилась 500 тысяч рублей. После поимки один из преступников расплакался, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД.

Задержаны мигранты, обманным путём завладевшие полумиллионом рублей жительницы Ленинградской области.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России в Ленинградской области задержали троих представителей кочевого народа в возрасте от 27 до 35 лет, являющихся гражданами одного из сопредельных государств. Поводом для этого послужило преступление, совершенное в отношении 68-летней пенсионерки, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, преступники предложили женщине отремонтировать крышу дачного домика в Ленинградской области. Однако, получив предоплату скрылись у себя на родине. Спустя некоторое время они вновь приехали в Россию, где их и задержали. В отношении троих человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Все они отпущены под подписку о невыезде. На распространённом пресс-службой видео, один из задержанных плачет и говорит, что сожалеет о случившемся.

По данным МВД мигранты стали совершать больше преступлений. Так, за восемь месяцев 2021 года их число выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует их статистических данных МВД. Всего с начала года в России иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 24,7 тыс. преступлений.

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