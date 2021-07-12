Обманувшие пенсионерку на 500 тысяч рублей мигранты расплакались

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ФСБ провела масштабную операцию по задержанию 48 подпольных оружейников в восемнадцати регионах России. Силовики пресекли деятельность 29 кустарных мастерских, в которых изготовляли оружие и боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

По версии следствия, мастера нелегально переделывали гражданское оружие в боевое и сбывали его. Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18...