Обманувшие пенсионерку на 500 тысяч рублей мигранты расплакались

Полиция задержала мигрантов, обманувших пенсионерку. Они обещали ей отремонтировать крышу. Вместо этого женщина лишилась 500 тысяч рублей. После поимки один из преступников расплакался, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД.
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России в Ленинградской области задержали троих представителей кочевого народа в возрасте от 27 до 35 лет, являющихся гражданами одного из сопредельных государств. Поводом для этого послужило преступление, совершенное в отношении 68-летней пенсионерки, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, преступники предложили женщине отремонтировать крышу дачного домика в Ленинградской области. Однако, получив предоплату скрылись у себя на родине. Спустя некоторое время они вновь приехали в Россию, где их и задержали. В отношении троих человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Все они отпущены под подписку о невыезде. На распространённом пресс-службой видео, один из задержанных плачет и говорит, что сожалеет о случившемся.
По данным МВД мигранты стали совершать больше преступлений. Так, за восемь месяцев 2021 года их число выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует их статистических данных МВД. Всего с начала года в России иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 24,7 тыс. преступлений.