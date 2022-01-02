Лидера кутаисских воров в законе Тевдорадзе убили в Греции

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Жильцы московского многоквартирного дома на улице Космонавтов утром 29 декабря позвонили в полицию с сообщением о полуголой женщине с ножом в руках, находящейся в подъезде дома. Приехавшие на место вызова полицейские задержали 26-летнюю девушку на пороге одной из квартир, в которой полицейские обнаружили труп мужчины, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На теле убитого 48-летнего мужчины присутствовали многочисленные колото-резаные раны. Полицейские выяснили, что задержанная девушка работает в сфере эскорт-услуг и знакомство с мужчиной состоялось в Интернете. Далее они договорились встретиться у...