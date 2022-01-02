Лидера кутаисских воров в законе Тевдорадзе убили в Греции
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:44, 02 января 2022
Шотико ТевдорадзеФото: ПРАЙМ КРАЙМ/youtube.com
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В Греции сообщили об убийстве криминального авторитета Шоты Тевдорадзе, также известного как Шотико. 41-летнего лидера диаспоры воров в законе из грузинского города Кутаиси застрелили в Афинах в присутствии сына. Об этом информирует агентство «Прайм Крайм».
Сегодня, 2 января, в Афинах около часа ночи возле своего дома застрелен один из лидеров кутаисской воровской диаспоры, 41-летний Шота Тевдорадзе.<...> Стрелявший сделал контрольный выстрел в голову Тевдорадзе на глазах у его сына, — отмечает издание со ссылкой на источник.
Московский городской суд 13 декабря приговорил двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 15 и 16 годам колонии соответственно.
Ранее ещё один соучастник убийства криминального авторитета Каха Газаев был приговорён к 14 годам лишения свободы. Вердикт вынес Савёловский суд Москвы. Дело Газаева было выделено в отдельное производство, поскольку он признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Оно рассматривалось в особом порядке — без допроса свидетелей и изучения доказательств.