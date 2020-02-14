https://static.news.ru/photo/1c0fc60c-4f44-11ea-b15b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georg Wendt/dpa/Global Look Press

Правоохранительные органы столицы получили обращение от гражданина Китая, который лишился 10,8 млн рублей. Мужчина заказал 650 тысяч медицинских масок, однако не получил товар.

Покупатель перевёл деньги на расчётный счёт компании «Карат-сервис», передаёт РЕН ТВ. Сама сделка была заключена в здании на улице Житной, рядом с Министерством внутренних дел.

Ранее NEWS.ru писал, что первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, много лет возглавлявший Роспотребнадзор, рекомендовал россиянам носить медицинские маски. Однако, уточнил он, это не связано с коронавирусом.

По его словам, сейчас в 38 регионах превышен эпидемический порог сезонных вирусных инфекций. В первую очередь маски необходимы работникам торговли и общественного транспорта, отметил депутат.