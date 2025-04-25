Затащили голую в подъезд: в Иваново толпа мигрантов изнасиловала девушку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неприличные кадры из города Иваново активно обсуждаются в Рунете последние два дня. Пользователи Сети утверждали, что на видео девушку-блондинку изнасиловала группа мигрантов. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории к текущему часу.

Секс в машине у подъезда

Инцидент, который так бурно обсуждают российские пользователи соцсетей, произошел в ночь на 13 апреля. Камера, установленная на подъезде в одном из домов в городе Иваново, запечатлела, как в припаркованной поодаль машине светловолосая девушка занимается сексом с мужчиной неславянской внешности.

Другие иностранцы то и дело входили в подъезд и выходили из него. Заподозрив неладное, жители многоэтажки на следующее утро обратились к управляющей компании. Тем более что в квартире, где проживали мигранты, сильно шумели в три часа ночи.

«Несут голую в одной майке»

Управляющая компания на обращение откликнулась и пообещала пересмотреть все записи с камер за минувшую ночь. Увиденное их тоже впечатлило.

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«Видим по камерам, как люди нерусской национальности постоянно ходят туда-обратно из подъезда и в подъезд. Начинаем проматывать видео камер внутри подъезда и видим, как в 01:43 заходят двое нерусских и несут в руках чью-то одежду, через пару минут один спускается обратно, второй, судя по походке, выпивший, спускается просто на первый этаж, он постоял у лифта и ушел обратно на второй этаж. Спустя 7–10 минут мы видим: заносят абсолютно голую девушку в одной только майке на руках. Один несет, второй снимает на видео», — рассказал изданию «Газета.Ru» представитель УК.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заявления не было?

Видео с этими кадрами появилось в сети через 11 дней. В том числе его опубликовал российский националист Владислав Поздняков.

«В Иваново мигранты по очереди изнасиловали блондинистую Наташу, которую перед этим напоили. Сначала ее несколько часов [насиловали] у подъезда в машине. Потом затащили в квартиру и около семи часов продолжали драть уже на хате», — написал Поздняков.

В УК уверены, что разбирательство было начато только из-за резонанса в СМИ и социальных сетях. При этом никто не сообщал, написала ли девушка заявление на мужчин, но видно, что утром она в сопровождении одного из мужчин самостоятельно вышла из подъезда и села в ту же машину.

Плохая квартира

Тем не менее вскоре СМИ опубликовали видео с задержанием мигрантов. Соседи рассказывали, что в квартире живут шестеро мужчин. Часто они шумят, но хозяин квартиры никак не реагирует на замечания.

«Из той квартиры были взяты под стражу четыре человека неславянской внешности. Где остальные — сейчас неизвестно. Владелец квартиры с соседями не общается. Никто не знает даже его имени. Он сдает квартиру иностранцам и редко появляется», — рассказала одна из соседок.

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