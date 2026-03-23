Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 17:55

Росавиация закрыла небо еще в двух городах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Иваново, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее временный запрет на прием и выпуск воздушных судов вводился в аэропорту Казани. Ограничения начали действовать в 10:39 мск и были сняты в 12:09 мск.

До этого в Пулково задержали более 80 рейсов и отменили еще 62 на фоне одной из самых масштабных атак украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. На запасные аэродромы ушли почти 50 бортов.

Тем временем в международном аэропорту Краснодара задержали на вылет и прилет 10 рейсов. Были перенесены три рейса в Петербург, а также по одному — в Москву и Казань. Время ожидания составило около семи часов.

Росавиация
Ярославль
Иваново
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО
«Замаскированная угроза»: раскрыта цель слов Трампа о перемирии с Ираном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.