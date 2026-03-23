Росавиация закрыла небо еще в двух городах Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропортах Ярославля и Иваново

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Иваново, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее временный запрет на прием и выпуск воздушных судов вводился в аэропорту Казани. Ограничения начали действовать в 10:39 мск и были сняты в 12:09 мск.

До этого в Пулково задержали более 80 рейсов и отменили еще 62 на фоне одной из самых масштабных атак украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. На запасные аэродромы ушли почти 50 бортов.

Тем временем в международном аэропорту Краснодара задержали на вылет и прилет 10 рейсов. Были перенесены три рейса в Петербург, а также по одному — в Москву и Казань. Время ожидания составило около семи часов.