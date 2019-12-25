https://static.news.ru/photo/8aa77d2c-279d-11ea-a684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Норильский городской суд избрал мерой пресечения для исполняющего обязанности прокурора города Хаваж-Бауди Гутаева содержание под стражей.

Гутаева подозревают в получении нескольких взяток. По версии следствия, таких эпизодов было несколько и во время одного из них прокурор был задержан с поличным. Обвиняемый родился в 1987 году и имеет чин младшего советника юстиции, обязанности прокурора Норильска он исполняет с 2018 года. Суд установил срок ареста до 23 февраля 2020 года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, во вторник, 24 декабря, Басманный суд арестовал двух высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) — Александра Кизлыка и Алексея Серебро. Обоих задержали днём ранее, 23 декабря, и предъявили одинаковое обвинение — злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия.