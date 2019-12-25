Норильский городской суд избрал мерой пресечения для исполняющего обязанности прокурора города Хаваж-Бауди Гутаева содержание под стражей.
Гутаева подозревают в получении нескольких взяток. По версии следствия, таких эпизодов было несколько и во время одного из них прокурор был задержан с поличным. Обвиняемый родился в 1987 году и имеет чин младшего советника юстиции, обязанности прокурора Норильска он исполняет с 2018 года. Суд установил срок ареста до 23 февраля 2020 года,
Как писал NEWS.ru ранее, во вторник, 24 декабря, Басманный суд арестовал двух высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) — Александра Кизлыка и Алексея Серебро. Обоих задержали днём ранее, 23 декабря, и предъявили одинаковое обвинение — злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия.
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