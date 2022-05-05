Главу патриотического центра приговорили к колонии за поцелуй со школьницей

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководителя патриотического центра Новосибирска приговорили к сроку пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима за поцелуй с 13-летней школьницей, сообщает «КП-Новосибирск». Девочка рассказала подругам в соцсетях, что обратилась к педагогу с просьбой поговорить из-за желания покончить с собой. По её словам, она сидела у мужчины на коленях и они поцеловались «по-взрослому».

Переписку увидела учительница и обратилась в полицию. Суд признал мужчину виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Сам он вину не признал и заявил, что девочка глупо пошутила или похвасталась.

С учётом назначенного сегодня приговора, я считаю, что, скорее всего, судья усмотрела и положительные характеристики, и смягчающие обстоятельства, о которых мы говорили и которые мы расценивали как повод показать, что этот человек не способен на совершение этого преступления. Но с самим фактом обвинения, вынесения приговора мы, конечно, категорически не согласны, — рассказала адвокат осуждённого Наталья Беспалова.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил к 13 годам лишения свободы за педофилию участника шоу «Давай поженимся!». Руслан Казанцев будет отбывать наказание в колонии строгого режима.