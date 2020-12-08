Жениха из «Давай поженимся!» осудили за педофилию

https://static.news.ru/photo/6b636c66-395b-11eb-ac31-fa163e074e61_660.jpg Руслан Казанцев Фото: Кадр из шоу «Давай поженимся!»

Суд в Санкт-Петербурге приговорил обвиняемого в педофилии Руслана Казанцева к 13 годам лишения свободы. Преступник, который был участником шоу «Давай поженимся!», будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Педофила арестовали в августе 2019 года. Заявление в полицию на Казанцева подала его соседка. Женщина сообщила правоохранителям, что жених из «Давай поженимся!» устраивал игры интимного характера с её дочкой, которой на тот момент было семь лет. Впоследствии выяснилось, что Казанцев совратил ещё одного ребёнка. Второй девочке было 11 лет.

Преступника признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера над детьми. Он проведёт в колонии строгого режима 13 лет.

Казанцев участвовал в «Давай поженимся!» в 2018 году. На шоу он рассказывал о трудном детстве и о том, что всегда чувствовал, будто его не любят. Комплексы из детства переросли в заниженную самооценку, в результате чего в отношениях с противоположным полом у преступника неизменно возникали проблемы.

Уже на момент участия в передаче мужчина тайно соблазнял маленьких девочек, приглашал их к себе в гости, где снимал обнажёнными, сажал к себе на колени. В квартире Руслана обнаружили полторы тысячи снимков с разными детьми, которые и стали доказательством его вины, сообщает портал StarHit.

Как ранее передавал NEWS.ru, после того как полицейские поймали 22-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве и ограблении первоклассника, Константина Силантьева, выяснилось, что у него есть серьёзные проблемы с психикой. При этом товарищ, с которым он учился в колледже, рассказал о трудном детстве Константина.