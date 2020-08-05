Пресненский районный суд 5 августа начал слушать дело Михаила Ефремова по существу. Накануне среди журналистов прошла информация, что заседание может быть отложено из-за занятости адвоката Эльмана Пашаева. Однако он явился, и началось полноценное судебное следствие. Подробности — в материале NEWS.ru.

Заседание началось с опозданием примерно в полчаса — столько времени заняла протокольная фотосъемка. Помимо адвокатов Ефремова, в суд пришли адвокаты потерпевшей стороны, а также гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова и её представитель.

Ефремов сидел рядом с адвокатами, но будто бы отстранённый от происходящего, весь процесс провёл опустив голову. Журналисты обратили внимание, что артист сидит, копаясь в телефоне: действующая мера пресечения запрещает ему пользоваться интернетом. Адвокат Пашаев позже опроверг это, сказав, что Ефремов пользовался телефоном своего защитника и просто смотрел фотографии и не выходил в интернет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заседание началось с ходатайства Стерховой. Она просила признать её потерпевшей наряду с остальными членами семьи, несмотря на то, что их брак с Сергеем был неофициальным.

Слишком большая потеря, Сергей был мне слишком близок, — сказала она.

По её словам и словам её представителя, вместе с Захаровым они прожили 20 лет в Москве, где он работал. В Рязань к детям он ездил пару раз в месяц, с официальной супругой Маргаритой не жил. Для подтверждения своих слов они предоставили несколько документов: прикрепление к поликлинике, совместные поездки за границу.

Против высказались адвокаты Михаила Ефремова. По словам адвоката Елизаветы Шаргородской, потерпевшими определены уже четверо членов семьи Захарова, юридически нет оснований для этого, так как они не были в официальном браке. Против выступили также прокурор и представители потерпевших. Пашаев даже назвал Стерхову «любовницей», которая не может претендовать на статус потерпевшей. В итоге судья Елена Абрамова отказала признать женщину потерпевшей. Стерхова после этого в слезах покинула зал суда.

Далее в суд были вызваны первые свидетели — четверо сотрудников ДПС, которые приехали на место происшествия в день трагедии. Их показания в целом сходились: полицейские рассказывали, что Захаров ещё был жив, но сильно зажат в автомобиле — настолько, что невозможно было определить, пристегнут ли он. Также инспекторы утверждали, что Ефремов был пьян: это было понятно по запаху изо рта, несвязной речи и шаткой походке. Все они также подтверждали, что актёр корил себя за произошедшее.

Каялся, говорил, «Что я наделал, что я натворил», «Какой я дурак», «Зачем я напился», — пояснил сотрудник ДПС Павел Маркиянов.

Он добавил, что Ефремов признавался неоднократно, что за рулём был именно он, а в машине больше никого не было.

Сам обвиняемый пока не стал признавать свою вину. Адвокат Пашаев заявил, что говорить о признании вины преждевременно, так как его подзащитный был пьян и ничего не помнит.

Эльман Пашаев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После часового перерыва суд приступил к изучению материалов дела — всего пять томов. Так, гособвинитель зачитала результаты нескольких экспертиз, согласно которым в крови Ефремова обнаружены кокаин, каннабиноиды и этанол, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла. Количество выпитого алкоголя, по результатам медосвидетельствования — 1,05 промилле (допустимое содержание алкоголя в крови по российскому законодательству — 0,35 промилле — прим. ред.). Также она упомянула заключение психиатра: специалист признал Ефремова вменяемым и не страдающим психическими расстройствами, но в то же время обнаружил у него синдром зависимости от алкоголя.

На этом первый судебный день по делу Михаила Ефремова был завершён. Судья намерена слушать дело каждый день: следующее заседание назначено на 10:00 6 августа. Будет просмотрена видеозапись с камер наблюдения, а также допрошены оставшиеся свидетели — всего их 14.

Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения»). Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян.