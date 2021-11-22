Арестован людоед, выронивший труп из машины под Санкт-Петербургом

Двоих жителей Петербурга арестовали за убийство мужчины. Их задержали на трассе под Сортавалой после того, как из багажника их автомобиля выпал труп. Как сообщили в пресс-службе областного управления СК, суд избрал им меру пресечения в виде ареста на два месяца — до 20 января. Их подельника отправили под подписку о невыезде, так как Следком считает, что он не принимал участия в убийстве. СК выложило видео из зала суда.

По ходатайству следственного органа, судом двоим мужчинам, обвиняемым в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили сотрудники пресс-службы.

Известно, что один из подозреваемых ранее сознался ещё в одном убийстве, которое было совершено в прошлом году, потому что хотел попробовать человеческое мясо. Обоих задержали в Ленинградской области.

Ранее было опубликовано фото каннибала, который в минувшую субботу попытался с подельником закопать в лесу под Санкт-Петербургом тело убитого им человека. Подозреваемый — уроженец Луганской области Егор Комаров. Во время допроса мужчина рассказал, что давно хотел попробовать человеческое мясо и ради этого пошёл на убийство.