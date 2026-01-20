Атака США на Венесуэлу
15 минут ада: мать оставила дочку в ванной, а нашла голой на улице

Выкравший девочку из ванной британец-педофил может выйти на свободу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Британский педофил, который вытащил шестилетнюю девочку из ванны, изнасиловал ее и бросил голой на дороге, может быть освобожден из тюрьмы спустя 20 лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Изнасиловал и выкинул на дорогу

Насильник Питер Войси был приговорен к пожизненному заключению в 2006 году. 27 декабря 2005 года в городе Тайнсайд он проник в чужой дом, вошел в ванную, где купалась шестилетняя девочка, и вынес ее, пишет Daily Mail.

Он закрыл ей рот рукой, чтобы она не могла позвать мать, которая в это время укладывала спать ее маленького брата. Злоумышленник затолкал девочку в свой автомобиль и дважды надругался над ней. Весь кошмар длился 15 минут, после чего насильник вышвырнул ребенка из машины на дорогу в нескольких кварталах от ее дома.

Мать в это время насторожило, что девочка, которая привыкла разговаривать со своими игрушками во время купания, не издает ни звука из ванной. Она зашла в ванную и обнаружила, что дочка исчезла.

На суде мать вспоминала, что незадолго слышала из ванной слова дочери: «Что ты здесь делаешь?» Но она не подумала, что в доме появился кто-то посторонний.

Стояла на улице, дрожала и плакала

В панике мать позвонила в экстренные службы, и всего через девять минут в полицию поступил еще один звонок от пары, живущей неподалеку от места, где насильник выбросил ребенка из машины.

Испуганную школьницу обнаружил Джеффри Браун, который услышал плач, доносившийся из переулка, и вышел на улицу, где нашел ее стоящей на проезжей части — обнаженной, дрожащей и в слезах. Причастность Войси к преступлению смогли установить по отпечаткам обуви на мокром полу в ванной.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция также обнаружила его дневник, в котором от 27 декабря 2005 года была сделана запись: «Фух, все кончено. Успокойся».

Возможно, никогда не выйдет

34-летнего Войси приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 10 лет, но судья Дэвид Ходсон сразу предупредил его, что он, возможно, никогда не выйдет на свободу.

Однако комиссия по условно-досрочному освобождению вскоре решит, безопасно ли осужденному возвращаться на улицы спустя 20 лет заключения. Слушания состоятся в феврале и станут шестыми по счету, когда преступник просит о пощаде. Сейчас Войси 54 года.

Решения комиссии по условно-досрочному освобождению основываются исключительно на том, какой риск заключенный может представлять для общества в случае освобождения и можно ли этот риск контролировать.

