Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» в NASA отложили до осени 2021 года

https://static.news.ru/photo/7bf6b580-c7b7-11ea-90a5-fa163e074e61_660.jpg Телескоп «Джеймс Уэбб» Фото: nasa/twitter.com

Пандемия коронавируса и технические проблемы названы NASA причиной переноса запуска в космос новейшего телескопа «Джеймс Уэбб». Новой датой старта должно стать 31 октября 2021 года.

Прежде отправить телескоп на орбиту собирались в марте 2021 года. Решение о переносе старта основано на завершённом недавно анализе готовности проекта и необходимости завершить предстартовые работы, сообщается на сайте NASA.

В ведомстве уверяют, что из-за задержки затраты на создание орбитального телескопа не превысят утверждённые $8,8 млрд.

«Уэбб» — самая сложная космическая обсерватория в мире — является сегодня приоритетом нашей научной работы, — отметил замглавы NASA по науке Томас Зурбухен.

Due to impacts of coronavirus and technical challenges, we are now targeting Oct. 31, 2021, for the launch of our @NASAWebb Space Telescope from French Guiana. Once deployed, it will help solve mysteries in our solar system: https://t.co/wrnkFIVefv pic.twitter.com/T60EoawzEH — NASA (@NASA) July 16, 2020

Над созданием телескопа работают американские, канадские и европейские космические специалисты. Первой датой его запуска изначально назывался октябрь 2018 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый далёкий гамма-всплеск, произошедший 10 миллиардов лет назад, всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва, был зафиксирован астрофизиками из Северо-Западного университета США. Обсерватория Нила Джерелса Свифта NASA впервые обнаружила это событие в 2018 году. Вскоре астрономы Северо-Западного университета получили доступ к телескопу Gemini North на Гавайях.