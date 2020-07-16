Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» в NASA отложили до осени 2021 года

Пандемия коронавируса и технические проблемы названы NASA причиной переноса запуска в космос новейшего телескопа «Джеймс Уэбб». Новой датой старта должно стать 31 октября 2021 года.
Прежде отправить телескоп на орбиту собирались в марте 2021 года. Решение о переносе старта основано на завершённом недавно анализе готовности проекта и необходимости завершить предстартовые работы, сообщается на сайте NASA.
В ведомстве уверяют, что из-за задержки затраты на создание орбитального телескопа не превысят утверждённые $8,8 млрд.
«Уэбб» — самая сложная космическая обсерватория в мире — является сегодня приоритетом нашей научной работы, — отметил замглавы NASA по науке Томас Зурбухен.
Над созданием телескопа работают американские, канадские и европейские космические специалисты. Первой датой его запуска изначально назывался октябрь 2018 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самый далёкий гамма-всплеск, произошедший 10 миллиардов лет назад, всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва, был зафиксирован астрофизиками из Северо-Западного университета США. Обсерватория Нила Джерелса Свифта NASA впервые обнаружила это событие в 2018 году. Вскоре астрономы Северо-Западного университета получили доступ к телескопу Gemini North на Гавайях.