Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» в NASA отложили до осени 2021 года

Прежде отправить телескоп на орбиту собирались в марте 2021 года. Решение о переносе старта основано на завершённом недавно анализе готовности проекта и необходимости завершить предстартовые работы, сообщается на сайте NASA.

В ведомстве уверяют, что из-за задержки затраты на создание орбитального телескопа не превысят утверждённые $8,8 млрд.