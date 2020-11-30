Запуск ракеты «Союз» со спутником разведки ОАЭ перенесли ещё на сутки

Старт российской ракеты «Союз-СТ-А» с разведывательным спутником Объединённых Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 отложен до 2 декабря. Запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане планировался на 1 декабря, но был перенесён из-за технических проблем.
Об этом заявили во французской компании-операторе запуска Arianespace. Выступление главы корпорации Стефана Исраэля
Ракета-носитель и спутник в полном порядке, они будут переведены в режим ожидания. Мы повторим попытку завтра вечером точно в это же время, — отметил глава Arianespace.
Данный запуск первоначально собирались осуществить ещё 6 марта, однако из-за коронавируса старт сдвинули на осень.
Ранее NEWS.ru сообщал, что старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Планировалось, что перенесённый с 29 ноября старт состоится в 04:33 мск 30 ноября.