Запуск ракеты «Союз» со спутником разведки ОАЭ перенесли ещё на сутки

https://static.news.ru/photo/8f36dd9c-337c-11eb-a733-fa163e074e61_660.jpg Космодром Куру Фото: ESA/Global Look Press

Старт российской ракеты «Союз-СТ-А» с разведывательным спутником Объединённых Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 отложен до 2 декабря. Запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане планировался на 1 декабря, но был перенесён из-за технических проблем.

Об этом заявили во французской компании-операторе запуска Arianespace. Выступление главы корпорации Стефана Исраэля транслировалось на сайте компании. Он отметил, что «возникли проблемы с передачей телеметрических данных».

Ракета-носитель и спутник в полном порядке, они будут переведены в режим ожидания. Мы повторим попытку завтра вечером точно в это же время, — отметил глава Arianespace.

Данный запуск первоначально собирались осуществить ещё 6 марта, однако из-за коронавируса старт сдвинули на осень.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Планировалось, что перенесённый с 29 ноября старт состоится в 04:33 мск 30 ноября.