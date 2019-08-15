https://static.news.ru/photo/6cd6c118-bf9c-11e9-83ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Roscosmos

Конкурс на страхование запуска ракеты «Протон-М» с космическими аппаратами MEV-1 и E5WB объявил входящий в госкорпорацию «Роскосмос» центр имени Хруничева. Как следует из данных закупки, объём финансирования составит 2,146 млрд рублей.

Страхованию подлежит ракета-носитель «Протон-М», головной обтекатель, разгонный блок и переходная система для запуска двух спутников, передаёт ТАСС .

Запуск запланирован на третий-четвёртый квартал 2019 года с космодрома Байконур.

Как писал News.ru в ноябре 2018 года со ссылкой на центр имени Хруничева, старт ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками E5WB и MEV-1 планировался на первую половину 2019 года. До этого запуск собирались произвести в конце 2018 года.