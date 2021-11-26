Япония создаст многоразовую ракету-носитель

В ближайшее время в Японии начнётся разработка многоразовой ракеты-носителя, которая позволит значительно сократить затраты на космические запуски. Первый прототип ракеты должен быть готов к 2026 году, сообщает издание Nikkei со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

В проекте примут участие около 30 японских компаний, в числе которых Mitsubishi Heavy Industries и второй по величине национальный авиаперевозчик ANA Holdings. Создание многоразовой ракеты-носителя позволит Японии снизить стоимость космических запусков на три четверти.

Прототип ракеты JAXA планирует представить к 2026 году. Первый тестовый запуск должен состояться в 2030 году.

Ранее сообщалось, что в октябре Южная Корея запустила первую ракету-носитель собственного производства. Вес ракеты составляет 200 тонн. Она способна выводить на орбиту спутники массой до полутора тонн. Ракета получила название «Нури», что в переводе с корейского означает «окружающий мир».