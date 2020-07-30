Выросло число обломков взорвавшегося на орбите российского бака

https://static.news.ru/photo/a414a6c8-d2cd-11ea-a503-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

ВВС США зафиксировали увеличение количества обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», взорвавшегося в космосе в мае 2020 года. Теперь сообщается о 175 обломках против 65, о которых было известно после взрыва.

Такие данные опубликованы на специализированном сайте space-track.org. В его каталог космических объектов уже внесены все новые обломки. Американские военные выяснили, что обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 км и максимальными — от 305 до 6051 км.

Сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат» отделился после израсходования топлива в июле 2011 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обломки взорвавшегося бака разгонного блока «Фрегат» не угрожают безопасности МКС и российским спутникам. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса. Взрыв произошёл 8 мая. Обломки разлетелись на тысячи километров.