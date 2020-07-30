Выросло число обломков взорвавшегося на орбите российского бака

ВВС США зафиксировали увеличение количества обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», взорвавшегося в космосе в мае 2020 года. Теперь сообщается о 175 обломках против 65, о которых было известно после взрыва.
Такие данные
Сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат» отделился после израсходования топлива в июле 2011 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обломки взорвавшегося бака разгонного блока «Фрегат» не угрожают безопасности МКС и российским спутникам. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса. Взрыв произошёл 8 мая. Обломки разлетелись на тысячи километров.
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