В Роскосмосе не видят опасности для МКС от обломков бака «Фрегат»

https://static.news.ru/photo/ef09b67c-a731-11ea-94ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Обломки взорвавшегося бака разгонного блока «Фрегат» не угрожают безопасности МКС и российским спутникам.

Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.

Сбрасываемый бак «Фрегата» отделился после израсходования топлива ещё в июле 2011 года. Взрыв произошёл 8 мая. Обломки разлетелись на тысячи километров. Специализированный сайт ВВС США space-track.org уже зарегистрировал 36 из 65 обломков. Согласно его данным, фрагменты находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 км и максимальными — от 2574 до 5101 км. До момента взрыва бак находился на орбите с минимальной высотой 422 км и максимальной — 3606 км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение бака разгонного блока «Фрегат-СБ». Он назвал это нередким явлением и пояснил, что подобное часто происходит как с российскими, так и с американскими объектами.