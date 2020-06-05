В Роскосмосе не видят опасности для МКС от обломков бака «Фрегат»

Обломки взорвавшегося бака разгонного блока «Фрегат» не угрожают безопасности МКС и российским спутникам.
Об этом РИА Новости
Сбрасываемый бак «Фрегата» отделился после израсходования топлива ещё в июле 2011 года. Взрыв произошёл 8 мая. Обломки разлетелись на тысячи километров. Специализированный сайт ВВС США space-track.org уже зарегистрировал 36 из 65 обломков. Согласно его данным, фрагменты
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение бака разгонного блока «Фрегат-СБ». Он назвал это нередким явлением и пояснил, что подобное часто происходит как с российскими, так и с американскими объектами.
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