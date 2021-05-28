Все 36 спутников OneWeb выведены на целевые орбиты

https://static.news.ru/photo/a19b6cac-2ef3-11ea-9edf-fa163e074e61_660.jpg Фото: oneweb.world

Российский разгонный блок «Фрегат» вывел на целевые орбиты все 36 британских спутников связи OneWeb. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Есть отделение всех 36 космических аппаратов, — написал Рогоин в своём Telegram-канале.

Старт ракеты «Союз-2.1б» состоялся в пятницу, 28 мая, в 20:38 по московскому времени. Через десять минут после старта разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты, после чего с помощью маршевых двигателей вывел на орбиту высотой 450 километров спутники OneWeb. Отделение аппаратов от разгонного блока производилось в девять этапов по четыре аппарата в каждом в промежутке времени

Компания OneWeb намерена развернуть к концу 2022 года группировку из 648 спутников, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

Ранее стало известно, что РФ установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд.