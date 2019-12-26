https://static.news.ru/photo/48943cc2-285b-11ea-abb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Минобороны РФ проинформировало, что разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту аппарат военного назначения и спутники связи «Гонец-М».

Ракета-носитель «Рокот» стартовала 27 декабря в 02:11 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Вывод аппаратов на орбиту прошёл в штатном режиме. Спутники связи переданы в управление заказчику — АО «Спутниковая система «Гонец», сообщают «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, это был второй запуск «Рокота» с космодрома в Архангельской области в 2019 году, первый прошёл 30 августа. Состоявшийся пуск станет последним для базовой версии ракеты-носителя, затем её модернизируют, после чего она получит название «Рокот-М».