Вдова космонавта Алексея Леонова умерла от коронавируса

Вдова космонавта Алексея Леонова Светлана умерла от коронавируса в Москве. Жене дважды Героя Советского Союза, который вышел в открытый космос, был 81 год, сообщает РБК.

Светлана Леонова познакомилась с мужем в 1957 году в Центре подготовки космонавтов, где работала в редакционно-издательском отделе. Предположительно, она подхватила инфекцию, когда посетила открытие памятника супругу на военно-мемориальном кладбище в Мытищах, пишут «Известия» со ссылкой на вдову космонавта Германа Титова.

Это была замечательная женщина, разумная, выдержанная, умная. Она до последнего отдавала свои силы, ухаживая за мужем. Никогда не видела, чтобы она выходила из себя. Последний раз виделись на похоронах Алексея Леонова, потому что потом пришла пандемия, — рассказала Тамара Титова.

Светлану Леонову похоронят рядом с мужем, официально дата похорон пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что Роскосмос опубликовал документы, связанные с полётом корабля «Восход-2», с которого Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос. На сайте госкорпорации выложены бортовой журнал, который вели Алексей Леонов и Павел Беляев в полёте, проект самого корабля, техническое задание на люк-лаз, механизм его закрытия и открытия.