В России передумали отправлять животных в космос в «Ковчеге»

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Биологический спутник «Бион-М» № 2 решено не трансформировать в аппарат «Ковчег» для отправки на орбиту высотой в 20 тысяч километров. Об этом рассказал гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Технически поменять орбиту «Биона» с околоземной на высокоэллиптическую — ракета-носитель это может выполнить, но это потребует глубокой переделки систем корабля, поэтому от этой идеи пока отказались, — цитирует его ТАСС.

Ранее намеченные сроки запуска аппарата (старт запланирован на 2023 год) сохраняются. Он отправится на прежнюю орбиту.

Баранов пояснил, что для полётов на более высокой орбите будет предназначен следующий «Бион». Это изначально будет прописано в его технических задании. О сроках его запуска говорить пока преждевременно.

«Бион» — серия космических аппаратов для исследований воздействия радиации и невесомости на живые организмы — мышей, насекомых, растений и микроорганизмов. В прошлом году в Роскосмосе анонсировали проект «Ковчег», в рамках которого предложили изменить задачи запланированной на 2023 год миссии «Бион-М» № 2.

Ранее NEWS.ru писал, что российский космический корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») прибыл к Международной космической станции (МКС). Он доставил туда российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая.