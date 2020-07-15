В Роскосмосе рассказали о трещине в космическом корабле Алексея Леонова

https://static.news.ru/photo/b7d368a2-c6b1-11ea-a734-fa163e074e61_660.jpg Алексей Леонов Фото: Александр Маршани/РИА Новости

Перед первой в истории стыковкой космических кораблей разных государств, которая состоялась в 1975 году, в советском «Союзе-19» была обнаружена трещина.

Об этом говорится в приказе заместителя министра общего машиностроения СССР, который опубликовал Роскосмос. За четыре месяца до запуска советского корабля в рамках миссии «Союз-Аполлон» технические специалисты обнаружили трещину на корпусе агрегата стыковки. Эту часть корабля демонтировали и отправили производителю (НПО «Энергия») для выяснения причин разгерметизации. В приказе также содержится распоряжение проверить два аналогичных устройства.

В июле 1975 года «Союз-19» с экипажем Алексея Леонова (который за 10 лет до этого стал первым человеком, вышедшим в открытый космос) был успешно запущен. 15 июля советский корабль успешно состыковался с американским «Аполлоном». Событие осталось известно в истории как «рукопожатие в космосе».

Как передавал NEWS.ru, в марте 2020 года компания OneWeb посвятила запуск спутниковой группировки Алексею Леонову. Глава компании Массимилиано Ладоваз тогда лично представил нарукавный шеврон с изображением советского космонавта, который скончался за четыре месяца до этого.