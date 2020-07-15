В Роскосмосе рассказали о трещине в космическом корабле Алексея Леонова

Перед первой в истории стыковкой космических кораблей разных государств, которая состоялась в 1975 году, в советском «Союзе-19» была обнаружена трещина.
Об этом говорится в приказе заместителя министра общего машиностроения СССР, который
В июле 1975 года «Союз-19» с экипажем Алексея Леонова (который за 10 лет до этого стал первым человеком, вышедшим в открытый космос) был успешно запущен. 15 июля советский корабль успешно состыковался с американским «Аполлоном». Событие осталось известно в истории как «рукопожатие в космосе».
Как передавал NEWS.ru, в марте 2020 года компания OneWeb посвятила запуск спутниковой группировки Алексею Леонову. Глава компании Массимилиано Ладоваз тогда лично представил нарукавный шеврон с изображением советского космонавта, который скончался за четыре месяца до этого.
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