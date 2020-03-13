Глава компании OneWeb Массимилиано Ладоваз продемонстрировал нарукавный шеврон, который будет носить персонал при подготовке и осуществлении запуска 34 спутников на ракете «Союз-2.1б». На нашивке изображен советский космонавт Алексей Леонов — первый человек в открытом космосе.
Ладоваз поделился фото в Twitter. Глава OneWeb также написал, что компания осуществляет свои проекты, благодаря помощи партнёров со всего мира. Ладоваз выделил Роскосмос и Arianespace, поблагодарив их за сотрудничество.
OneWeb реализует проект группировки из большого количества спутников, которая должна с помощью технологий мобильной спутниковой связи обеспечить широкополосным доступом в Интернет пользователей по всему миру за счёт полного охвата поверхности Земли. Коммерческое использование группировки может начаться уже в 2020 году.
Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года на Байконур отправили первую партию спутников OneWeb.