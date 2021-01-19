В Роскосмосе рассказали о ситуации с едой на МКС

https://static.news.ru/photo/41a0a536-5a8c-11eb-bf17-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Ситуация с питанием российских космонавтов на борту МКС не вызывает вопросов. Об этом заявил глава полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

Ранее сообщалось что космонавтам пришлось использовать питание астронавтов NASA из-за переноса даты запуска грузовика «Прогресс МС-16». Роскосмос попросил доставить еду на корабле США, но в NASA предложили использовать запасы американских продуктов.

На МКС общая среда обитания, — цитирует «МК» Соловьёва.

Он добавил, что у членов экипажа есть возможность обмениваться продуктами, в том числе в зависимости от предпочтений каждого, и рацион каждый космонавт регулирует самостоятельно.

Сообщалось, что американцы передали еду российским космонавтам на безвозмездной основе. Сейчас на станции всего семь человек, из них двое — российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Ещё на МКС четыре американских астронавта — Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Ранее стало известно, что резервы воздуха на МКС подходят к концу, поэтому требуется установить место утечки воздуха в ближайшее время. Найти утечку в российском модуле «Звезда» пока не удаётся. Как заявили представители Роскосмоса, трещину на МКС окончательно заделают в феврале 2021 года, когда на орбиту доставят специальный комплект для ремонта. Операцию осуществят с помощью грузового корабля «Прогресс».

В настоящее время корпорация «Энергия» разрабатывает новую орбитальную станцию с неограниченным сроком службы. Этого удастся добиться за счёт замены модулей станции, а также открытой архитектуры её создания.

Планируется, что новая орбитальная станция по размерам будет крупнее, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС, она будет находиться на земной орбите на высоте 400 км под наклоном в 98 градусов, писал NEWS.ru.