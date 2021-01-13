В РАН рекомендовали отложить создание сверхтяжёлых ракет для полётов к Луне

https://static.news.ru/photo/7cf0599c-558c-11eb-8243-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Совет по космосу РАН рекомендовал отложить работу над ракетами сверхтяжёлого класса, предназначенных для полётов к Луне.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году. Изначально планировалось, что облёт спутника Земли космонавтами состоится в 2029 году.

Ранее планировалось, что для отправки космонавтов на Луну будет использована ракета-носитель сверхтяжёлого класса «Енисей». В декабре стало известно, что для этого решено применять ракету «Ангара-А5В». При этом в 2027 году в облёт Луны может отправиться новый космический корабль «Орёл».