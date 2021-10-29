В NASA предложили астронавтам использовать скафандр вместо туалета

Из-за сломанного туалета на корабле Crew Dragon астронавтам придётся во время полёта к Земле использовать свои скафандры. Об этом предупредили в SpaceX и NASA. В компании уверяют, что это не доставит много неприятностей, поскольку полёт длится недолго, а в костюмы вшиты специальные подкладки, сообщает RT.

У нас есть другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые функции... В скафандры астронавтов вшиты специальные подкладки, и полёт домой длится недолго, — заявил менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

Как сообщается, в SpaceX и NASA предложили американским астронавтам, которые сейчас находятся на МКС, изучить «иные способы удаления жидкостей из организма». Рекомендация касается астронавтов NASA Шейна Кимброу и Меган Макартур, а также японского космонавта Акихико Хошиду и французского космонавта Томаса Песке — экипажа Crew 2.

Неполадка была обнаружена в капсулах Crew Dragon компании SpaceX в ходе первой в истории миссии астронавтов-любителей Inspiration4. По словам вице-президента компании Уильяма Герстенмайера, во время полёта 16 сентября в туалете аппарата оторвалась трубка, в результате чего моча начала литься на пол и просочилась в вентиляционную систему. Устранить неисправность можно только на Земле.

Пользоваться сломанным туалетом при возвращении на Землю астронавтам всё же разрешат, но лишь «в экстренных случаях».

Экипаж Crew Dragon-2 вернётся на Землю через несколько дней после прибытия нового экипажа. Ранее стало известно, что в связи с неблагоприятными погодными условиями запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 к МКС, запланированный на 31 октября, был перенесён на 3 ноября.