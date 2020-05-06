В Кремле воздержались от оценок проекта США по освоению Луны

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Подготовленный Соединёнными Штатами проект соглашения о добыче ископаемых на Луне требует глубокого анализа. Его необходимо проверить на соответствие международным нормам, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем, он отметил, что в Кремле пока не готовы давать оценку этому проекту.

Мы обратили внимание на эту информацию. Она требует глубокого анализа, в том числе с точки зрения существующей международной документально-правовой базы, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о программе освоения Луны. Он выразил надежду, что российские партнёры будут сотрудничать в этом направлении с США. Между тем, по данным американских СМИ, к соглашению могут быть привлечены некоторые страны, но России среди них не будет.

Как писал NEWS.ru, указ американского президента Дональда Трампа об освоении спутника Земли отвергает Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет США на его коммерческое исследование.

Между тем, в экспертном сообществе есть мнение, что добыча полезных ископаемых на космических телах, даже близких к Земле, является экономически нецелесообразной. В этой связи инициатива Трампа может рассматриваться лишь как популистская затея.