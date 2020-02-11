https://static.news.ru/photo/937d5fa0-4cde-11ea-9c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

МЧС РФ намерено открыть в Анадыре центр приёма информации от арктической спутниковой группировки системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

По данным пресс-службы ведомства, развитие наземной инфраструктуры для приёма и обработки космических данных позволяет органам повседневного управления РСЧС контролировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Арктики и Крайнего Севера.

В текущем году для полного прикрытия Арктической зоны запланировано открытие ещё одного центра в городе Анадырь, — отметили в МЧС.

За прошлый год благодаря космическому мониторингу было зафиксировано свыше 180 тысяч термических аномалий, которые представляли угрозу более чем 18 тысячам населённых пунктов.