МЧС РФ намерено открыть в Анадыре центр приёма информации от арктической спутниковой группировки системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
По данным пресс-службы ведомства, развитие наземной инфраструктуры для приёма и обработки космических данных позволяет органам повседневного управления РСЧС контролировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Арктики и Крайнего Севера.
В текущем году для полного прикрытия Арктической зоны запланировано открытие ещё одного центра в городе Анадырь, — отметили в МЧС.
За прошлый год благодаря космическому мониторингу было зафиксировано свыше 180 тысяч термических аномалий, которые представляли угрозу более чем 18 тысячам населённых пунктов.
Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос планирует запустить мобильное приложение, в котором будут доступны данные ДЗЗ. Подразумевается, что любой желающий сможет в режиме онлайн получить изображение с любого космического аппарата в реальном масштабе времени.