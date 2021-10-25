Украшенную под хохлому ракету «Союз» установили на Байконуре

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-18», расписанную под хохлому, установили на стартовый стол на космодроме Байконур. Такой рисунок на ракету нанесли в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Запуск намечен на 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса, передаёт РИА Новости.

В соответствии с решением государственной комиссии 25 октября 2021 года ракету космического назначения «Союз-2.1а» / «Прогресс МС-18» вывезли на стартовый комплекс площадки номер 31, — говорится в сообщении.

After rolling up the service structures, specialists began working in accordance with the L-3 schedule.



The launch teams began to perform operations on preflight testing of systems and assemblies with the interface check of the onboard and ground equipment pic.twitter.com/8FkxPe1dzd — Ð ÐÐ¡ÐÐÐ¡ÐÐÐ¡ (@roscosmos) October 25, 2021

Отмечается, что запуск ракеты с «Прогрессом» планируется в 03:00 по московскому времени 28 октября. Ракета доставит на МКС оборудование и материалы, в частности, ресурсную аппаратуру и инструменты для выходов в открытый космос, медицинские и гигиенические средства, одежду, питание, а также продукты для экспериментов.

Узор под хохлому нанесли на боковые блоки первой и третьей ступеней ракеты. На второй ступени расположили стикер с поздравлением. Название «хохлома» произошло от одноимённого округа Нижнего Новгорода. Узор характеризуется чёрным лаковым фоном, на который наносится изображение ягод, цветов, веток и животных.

Ранее сообщалось, что Facebook заблокировал пост на странице популяризатора космонавтики, основателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова, в котором он похвалил Роскосмос за роспись ракеты под хохлому. Претензии у платформы вызвало слово «хохлома», которое соцсеть сочла выражением ненависти. Позже Facebook извинился и разблокировал запись.