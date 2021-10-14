Facebook извинился за блокировку поста про хохлому на ракете

Социальная сеть Facebook разблокировала публикацию популяризатора космонавтики Виталия Егорова после того, как узнала, что такое хохлома. Об этом на своей странице сообщил сам основатель сообщества «Открытый космос».

По словам Егорова, Facebook вернул пост и извинился.

Ранее сообщалось, что Facebook заблокировал пост на странице Егорова. Он рассказал, что претензии у платформы вызвало слово «хохлома», которое соцсеть сочла выражением ненависти.

В посте специалист похвалил Роскосмос за роспись ракеты под хохлому. Однако публикация была заблокирована за нарушение норм в отношении враждебных высказываний и оскорблений.

Facebook регулярно блокирует посты со словом «хохол» и производными от него, так как это оскорбительное выражение по отношению к украинцам. Однако в алгоритмах возникают ошибки. Так, в июле на соцсеть подал в суд тренер волгоградского «Ротора» и бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов, упоминание фамилии которого блокируется Facebook.