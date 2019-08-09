https://static.news.ru/photo/706ce798-bcdc-11e9-90bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Becker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Астероид 2019 OU1, который по размерам сравнивают с пирамидой Хеопса, не представляет никакой опасности для жителей Земли, поскольку пройдёт от неё на большом расстоянии. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Он сблизится с Землёй на расстояние один миллион километров, что в три раза превышает расстояние до Луны, — заявил он РИА Новости .

Он отметил также, что это небесное тело, которое уже успели окрестить «потенциально опасным», гораздо меньше, чем пишут СМИ.

У него размеры от 70 метров до 100 метров. Тут на 160 метров, как пишут, объект даже не тянет, — заключил эксперт.

Ранее News.ru писал, что «потенциально опасный» астероид, превосходящий по своим размерам пирамиду Хеопса, приблизится в конце августа к Земле. Диаметр астероида 2019 OU1 якобы составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.