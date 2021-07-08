Учёный предсказал скорое появление «второй Луны»

Взрыв звезды Бетельгейзе приведёт к возникновению на небе «второй Луны». Об этом на лекции в Московском планетарии рассказал сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Авдеева, взрыв Бетельгейзе ожидается в ближайшие десятки-сотни тысяч лет.

Яркость звезды будет, как полная Луна на небе. Она будет видна днём, она будет видна красиво ночью, — объяснил он.

Астроном напомнил, что в 2019 году Бетельгейзе стала терять видимую яркость. Тогда учёные предполагали, что она может взорваться в самое ближайшее время, однако в дальнейшем специалисты пришли к выводу, что причиной затухания стало выброшенное облако пыли. В скором времени яркость звезды вернулась.

Тем не менее печальной участи Бетельгейзе избежать не удастся, она взорвётся в ближайшие десятки-сотни тысяч лет, отметил Авдеев.

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