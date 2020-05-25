Учёные выяснили, что рыбы от невесомости страдают не меньше сухопутных

https://static.news.ru/photo/d1d36d06-9e66-11ea-8690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперименты на борту Международной космической станции (МКС) показали, что у рыб в невесомости возникают аналогичные сухопутным животным проблемы. Об этом рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

Мы участвовали в японском эксперименте с рыбами на МКС. Выяснилось, что рыбы в невесомости страдают от таких же проблем, что и сухопутные животные, — сообщил РИА Новости Сычёв.

По его словам, ранее учёные были уверены, что рыбы не должны испытывать проблем с невесомостью, так как вода приближает их к этому состоянию. Однако в ходе эксперимента у рыб произошли изменения в органах, мышцах и костях, вследствие чего учёные пришли к выводу, что невесомость наносит организму гораздо более серьёзный вред, чем считалось ранее.

Как писал NEWS.ru, российские учёные планируют использовать мышей в качестве первых «пассажиров» нового российского космического корабля «Орёл». Беспилотный полёт «Орла» вокруг Луны должен состояться в 2028 году. В этот полёт предпочтительнее было бы отправить крыс, однако из-за их крупных размеров им потребовалось бы слишком много места. Первый испытательный пуск «Орла» запланирован на 2023 год на ракете-носителе «Ангара-А5», а в 2028 году — на ракете сверхтяжёлого класса «Енисей». В 2029 году в планах Роскосмоса — пилотируемый облёт Луны на этом корабле, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на её поверхность.