Учёные планируют отправить мышей на корабле «Орёл» в облёт Луны

https://static.news.ru/photo/1e483bba-9e5f-11ea-a09b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Российские учёные планируют использовать мышей в качестве первых «пассажиров» нового российского космического корабля «Орёл». Беспилотный полёт «Орла» вокруг Луны должен состояться в 2028 году.

Планы отправки животных на беспилотном корабле «Орёл» в облёт Луны есть. Скорее всего, это будут мыши, потому что надо отправлять тех животных, которых мы уже изучаем, — рассказал РИА Новости замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

По его словам, в этот полёт предпочтительнее было бы отправить крыс, однако из-за их крупных размеров, им потребовалось бы слишком много места.

Первый испытательный пуск «Орла» запланирован на 2023 год на ракете-носителе «Ангара-А5», а в 2028 году — на ракете сверхтяжёлого класса «Енисей». В 2029 году в планах Роскосмоса — пилотируемый облёт Луны на этом корабле, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на её поверхность.

Как писал NEWS.ru, космические корабли «Союз» и «Прогресс» заменят новым летательным аппаратом. Его будет создавать на базе пилотируемого корабля «Орёл». Пока известно только то, что новый корабль будет значительно легче «Орла». Для вывода нового корабля в космос предполагается использовать ракету-носитель «Ангара». Создаваемый в настоящее время корабль «Орёл» Роскосмос намерен использовать в лунной программе. Первый его старт намечен на 2023 год.