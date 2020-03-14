Космический корабль «Союз» Космический корабль «Союз» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Космические корабли «Союз» и «Прогресс» заменят новым летательным аппаратом. Работа по его созданию должна начаться в ближайшее время.

Аппарат будет создавать на базе пилотируемого корабля «Орёл». На следующей неделе в Роскосмосе приступят к разработке техзадания для нового корабля. Им будут определены основные параметры корабля и начнётся работа над эскизным проектом. Пока известно только то, что новый корабль будет значительно легче «Орла», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в космической отрасли.

Собеседник агентства добавил, что для вывода нового корабля в космос предполагается использовать ракету-носитель «Ангара».

Создаваемый в настоящее время корабль «Орёл» Роскосмос намерен использовать в лунной программе. Первый его старт намечен на 2023 год.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2022 году Россия планирует отправить на орбиту Земли ряд спутников, оснащённых лазерными диодами. Это позволит создавать и отображать прямо на небосводе любые сообщения, которые будут видны с поверхности планеты. Их предполагается использовать для демонстрации рекламы.

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