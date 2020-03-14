https://static.news.ru/photo/81880a4a-65be-11ea-baf9-fa163e074e61_660.jpg Космический корабль «Союз» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Космические корабли «Союз» и «Прогресс» заменят новым летательным аппаратом. Работа по его созданию должна начаться в ближайшее время.

Аппарат будет создавать на базе пилотируемого корабля «Орёл». На следующей неделе в Роскосмосе приступят к разработке техзадания для нового корабля. Им будут определены основные параметры корабля и начнётся работа над эскизным проектом. Пока известно только то, что новый корабль будет значительно легче «Орла», сообщае т ТАСС со ссылкой на источник в космической отрасли.

Собеседник агентства добавил, что для вывода нового корабля в космос предполагается использовать ракету-носитель «Ангара».

Создаваемый в настоящее время корабль «Орёл» Роскосмос намерен использовать в лунной программе. Первый его старт намечен на 2023 год.