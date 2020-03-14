Космические корабли «Союз» и «Прогресс» заменят новым летательным аппаратом. Работа по его созданию должна начаться в ближайшее время.
Аппарат будет создавать на базе пилотируемого корабля «Орёл». На следующей неделе в Роскосмосе приступят к разработке техзадания для нового корабля. Им будут определены основные параметры корабля и начнётся работа над эскизным проектом. Пока известно только то, что новый корабль будет значительно легче «Орла»,
Собеседник агентства добавил, что для вывода нового корабля в космос предполагается использовать ракету-носитель «Ангара».
Создаваемый в настоящее время корабль «Орёл» Роскосмос намерен использовать в лунной программе. Первый его старт намечен на 2023 год.
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