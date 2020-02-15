https://static.news.ru/photo/3b2b343e-5063-11ea-b490-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.nasa.gov

Американский грузовой космический корабль Cygnus везёт для космонавтов на МКС несколько сортов твёрдых сыров, шоколад и свежие фрукты. На грузовом корабле успешно раскрылись солнечные батареи.

Ракета-носитель Antares стартовала накануне с космодрома NASA Уоллопс в Вирджинии. Вкусный груз должен стать подарком астронавтам к Дню Святого Валентина. Стыковка корабля с МКС запланирована на 18 февраля в 4:05 по времени Восточного побережья США, сообщает NASA.

Стыковка должна произойти путём захвата грузового корабля рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, ею будет управлять американский астронавт Эндрю Морган. В составе МКС американский грузовик пробудет до 11 мая.