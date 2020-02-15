Американский грузовой космический корабль Cygnus везёт для космонавтов на МКС несколько сортов твёрдых сыров, шоколад и свежие фрукты. На грузовом корабле успешно раскрылись солнечные батареи.
Ракета-носитель Antares стартовала накануне с космодрома NASA Уоллопс в Вирджинии. Вкусный груз должен стать подарком астронавтам к Дню Святого Валентина. Стыковка корабля с МКС запланирована на 18 февраля в 4:05 по времени Восточного побережья США,
Стыковка должна произойти путём захвата грузового корабля рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, ею будет управлять американский астронавт Эндрю Морган. В составе МКС американский грузовик пробудет до 11 мая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Американское космическое агентство (NASA) снова
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