Фото: www.nasa.gov

Американский грузовой космический корабль Cygnus везёт для космонавтов на МКС несколько сортов твёрдых сыров, шоколад и свежие фрукты. На грузовом корабле успешно раскрылись солнечные батареи.

Ракета-носитель Antares стартовала накануне с космодрома NASA Уоллопс в Вирджинии. Вкусный груз должен стать подарком астронавтам к Дню Святого Валентина. Стыковка корабля с МКС запланирована на 18 февраля в 4:05 по времени Восточного побережья США, сообщает NASA.

Стыковка должна произойти путём захвата грузового корабля рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, ею будет управлять американский астронавт Эндрю Морган. В составе МКС американский грузовик пробудет до 11 мая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Американское космическое агентство (NASA) снова перенесло запуск грузового корабля Cygnus, который должен доставить около 3,6 тонны оборудования, продовольствия и материалов на МКС.

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