https://static.news.ru/photo/4e0af202-c19c-11e9-bd60-fa163e074e61_660.jpg «Спектр-М» Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Россия не получала от США официального письма об отказе поставлять углеволокно для космической обсерватории «Спектр-М». Об этом сообщила замдиректора Физического института Российской академии наук Лариса Лихачёва.

Поставки были прекращены без предварительного уведомления.

Отказного письма так и не было, — цитирует Лихачёву ТАСС .

Обсерватория «Спектр-М» с десятиметровым космическим телескопом предназначена для изучения дальнего космоса. После запуска ей предстоит работать на орбите, удалённой на 1,5 млн км от Земли.

Ранее News.ru, писал, что британская компания-поставщик отказалась от поставок углеволокна в Россию. Это произошло после того, как у предприятия сменился владелец. Его выкупили американские бизнесмены.