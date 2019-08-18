Россия не получала от США официального письма об отказе поставлять углеволокно для космической обсерватории «Спектр-М». Об этом сообщила замдиректора Физического института Российской академии наук Лариса Лихачёва.
Поставки были прекращены без предварительного уведомления.
Отказного письма так и не было, — цитирует Лихачёву ТАСС.
Обсерватория «Спектр-М» с десятиметровым космическим телескопом предназначена для изучения дальнего космоса. После запуска ей предстоит работать на орбите, удалённой на 1,5 млн км от Земли.
Ранее News.ru, писал, что британская компания-поставщик отказалась от поставок углеволокна в Россию. Это произошло после того, как у предприятия сменился владелец. Его выкупили американские бизнесмены.