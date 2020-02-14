https://static.news.ru/photo/048ff560-4f9e-11ea-ac30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Аналитики американского Конгресса пришли к выводу, что США не смогут заменить российские ракетные двигатели РД-180 минимум до 2030 года. Достигнутые с помощью их показатели результативности и надёжности трудно будет достичь даже при плавном переходе на другие двигатели.

Об этом сообщает RT. Отмечается, что в докладе для законодательного органа аналитики подчеркнули — поиски альтернативы для РД-180 ведутся уже пять лет, однако пока именно они используются в американских ракетах при «критически важных космических запусках».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос потроллил американскую компанию Boeing и NASA, которые провели совместные испытания американской ракеты-носителя (РН) Atlas V, оснащённой российским двигателем РД-180. Ведомство от имени антропоморфного робота «Фёдора» написало, что и здесь оказалась рука Москвы.