Аналитики американского Конгресса пришли к выводу, что США не смогут заменить российские ракетные двигатели РД-180 минимум до 2030 года. Достигнутые с помощью их показатели результативности и надёжности трудно будет достичь даже при плавном переходе на другие двигатели.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос потроллил американскую компанию Boeing и NASA, которые провели совместные испытания американской ракеты-носителя (РН) Atlas V, оснащённой российским двигателем РД-180. Ведомство от имени антропоморфного робота «Фёдора» написало, что и здесь оказалась рука Москвы.
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