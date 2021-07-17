США начнут следить за действиями России и Китая в космосе

США планируют построить в Великобритании разведывательную базу, которая в том числе будет «фиксировать попытки России и Китая вывести из строя их жизненно важные спутники». Об этом сообщает Sky News.
Так, разработка сможет
Американский подполковник Джек Уокер заявил, что это необходимо для обеспечения контроля над целями, «которые могут угрожать находящимся на геостационарной орбите системам США».
Ранее в Космическом командовании ВВС США заявили, что Россия испытывает оружие, способное уничтожить находящиеся на низкой околоземной орбите спутники. Речь идёт о спутниках, находящихся на высоте от 160 до 2000 километров над Землёй. По мнению американского командования, испытание ракеты последовало за манёврами российских спутников «Космос-2542» и «Космос-2543», о которых в США заявили в феврале 2020 года.