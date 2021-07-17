США начнут следить за действиями России и Китая в космосе

США планируют построить в Великобритании разведывательную базу, которая в том числе будет «фиксировать попытки России и Китая вывести из строя их жизненно важные спутники». Об этом сообщает Sky News.

Так, разработка сможет распознавать объекты размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров. По словам представителей Космических сил США, аналогичные радиолокационные базы также будут построены в Шотландии, на юге Англии, в Австралии и в штате Техас.

Американский подполковник Джек Уокер заявил, что это необходимо для обеспечения контроля над целями, «которые могут угрожать находящимся на геостационарной орбите системам США».

Ранее в Космическом командовании ВВС США заявили, что Россия испытывает оружие, способное уничтожить находящиеся на низкой околоземной орбите спутники. Речь идёт о спутниках, находящихся на высоте от 160 до 2000 километров над Землёй. По мнению американского командования, испытание ракеты последовало за манёврами российских спутников «Космос-2542» и «Космос-2543», о которых в США заявили в феврале 2020 года.