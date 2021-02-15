SpaceX запустила в космос 60 спутников Starlink

https://static.news.ru/photo/cbb5d22a-7010-11eb-8c9d-96000091f725_660.jpg Фото: https://www.spacex.com/

Американская корпорация SpaceX в понедельник запустила на орбиту Земли ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, которые станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всего мира Интернетом.

Трансляцию пуска вели на сайте SpaceX. Старт ракеты произошёл в 06:59 по московскому времени 16 февраля с мыса Канаверал (США, Флорида).

В предыдущий раз аналогичный груз был отправлен на орбиту 4 февраля 2021 года, писал NEWS.ru.

Первую ступень ракеты Маск ранее использовал уже пять раз. Но в этот раз элемент Falcon 9 не смог вернуться на плавучую платформу в Атлантическом океане. Многократное использование платформ удешевляет стоимость запусков носителей.

Starlink в настоящее время предоставляет начальные бета-версии услуг как внутри страны, так и за рубежом и продолжит расширение почти до глобального охвата густонаселённого мира в 2021 году, — сказано на сайте компании.

Сеть Starlink предполагает размещение на орбите большого количества аппаратов массой до 500 килограммов. 11 тысяч таких спутников должен отправить Маск, чтобы сеть заработала. Этот проект обойдётся ему в 10 млрд долларов.