Рогозин рассказал, когда «Союз-2» вывезут на стартовую позицию

Ранее NEWS.ru писал, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура перенесён на воскресенье, 21 марта. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ракета должна вывести на орбиту 38 спутниковых аппаратов из 18 стран.
До этого сообщалось, что 19 марта экипаж Международной космической станции (МКС) провёл перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17» с одного на другой российский модуль.
Как сообщили в Роскосмосе, корабль прибыл на станцию в октябре 2020 года, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американку Кэтлин Рубинс. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля. Предполагается, что процедура перестыковки корабля с модуля «Рассвет» на модуль «Поиск» займёт 29 минут.