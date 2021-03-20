Рогозин рассказал, когда «Союз-2» вывезут на стартовую позицию

https://static.news.ru/photo/1a581822-8964-11eb-b8f5-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что согласно решению Госкомиссии 22 марта ракету «Союз-2» вывезут на стартовую позицию на космодроме Восточный. Об этом он рассказал в своём Twitter-аккаунте.

На космодроме Восточный Госкомиссия приняла решение о вывозе РКН на стартовый комплекс 22 марта 2021, — написал Рогозин.

Ранее NEWS.ru писал, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура перенесён на воскресенье, 21 марта. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ракета должна вывести на орбиту 38 спутниковых аппаратов из 18 стран.

До этого сообщалось, что 19 марта экипаж Международной космической станции (МКС) провёл перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17» с одного на другой российский модуль.

Как сообщили в Роскосмосе, корабль прибыл на станцию в октябре 2020 года, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американку Кэтлин Рубинс. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля. Предполагается, что процедура перестыковки корабля с модуля «Рассвет» на модуль «Поиск» займёт 29 минут.