11 августа 2025 в 00:47

Солнце выбросило в космос сгусток плазмы

На нескольких областях Солнца произошел взрывной выброс плазмы

Если Солнце станет красным гигантом Если Солнце станет красным гигантом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Солнце зафиксирован взрывной выброс плазмы, затронувший несколько активных областей в западном полушарии звезды, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Основной центр взрыва — область 4168 — находился на значительном угловом удалении от направления на Землю, однако часть вторичных центров оказалась близка к линии Солнце — Земля.

По данным лаборатории, событие было комплексным и очень быстрым: охваченная площадь имела диаметр около полумиллиона километров — примерно треть видимого солнечного диска. Плазма была выброшена в плоскости расположения планет, отмечают исследователи в Telegram-канале лаборатории.

До этого в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») информировали, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии на звезде продолжался 32 минуты.

Как отмечал член-корреспондент Российской академии наук, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, чтобы полярное сияние в магнитную бурю увидели жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, должен совпасть ряд факторов. По его словам, космическая непогода должна прийтись на ясную ночь.

солнце
плазма
космос
звезды
